İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 23:54
    Rusiya Ordusu Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, ölənlər var

    Rusiya Ordusu dronunun Ukraynanın Xerson vilayətinə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Xerson Vilayət Prokurorluğu teleqram kanalında xəbər verib.

    Məlumata görə, Rusiya qoşunları saat 19:40-da Xersonda mülki avtomobili dronla vurub. Hücum nəticəsində 34 yaşlı qadın və 6 yaşlı uşaq həlak olub. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü yaralanıb, o, tibb müəssisəsinə aparılıb.

    Xerson Dairə Prokurorluğunun prosedur rəhbərliyi altında mülki şəxslərin ölümünə səbəb olan müharibə cinayəti (Ukrayna Cinayət Məcəlləsinin 438-ci maddəsinin 2-ci hissəsi) üzrə məhkəməyəqədər istintaq başlanıb.

    Prokurorlar müstəntiqlərlə birlikdə cinayətin hallarını sənədləşdirməyə və Rusiya hərbi qüvvələrinin mülki şəxslərə qarşı daha bir hücumu ilə bağlı dəlillər toplamağa davam edirlər.

    Rusiya ordusu Ukrayna Xerson vilayəti Dron
    При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенок

    Son xəbərlər

    00:54

    Azərbaycanla İtaliya arasında müxtəlif sahələr üzrə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    00:46

    KİV: ABŞ CAR-ı G20-nin 2026-cı ildəki sammitinə dəvət etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:36

    Ağ Evdə atışmada şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:05

    Perunun keçmiş prezidenti 14 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Xələf Xələfov Türkiyə XİN başçısının müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:54

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Xerson vilayətinə hücum edib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:34

    İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:21

    Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcək

    İnfrastruktur
    23:04

    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti