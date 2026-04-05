При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли двое, пострадали 13 человек

Российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли два человека и еще 13 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил глава облластной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

"Из-за российских ударов 2 человека погибли, еще 13 получили ранения, включая одного ребенка", – написал он.

Прокудин отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ обстреляли дронами и артиллерией город Херсон, а также десятки поселков и сел области, среди которых Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское и другие.

По его словам, российские военные нацелились на критическую и социальную инфраструктуру и жилые кварталы. "Были повреждены 8 многоэтажек и 17 частных домов. Также пострадали коммерческий объект, карета скорой помощи. сельхозтехника и частные автомобили", - уточнил он.