    • 05 апреля, 2026
    • 10:50
    При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли двое, пострадали 13 человек

    Российские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли два человека и еще 13 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил глава облластной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

    "Из-за российских ударов 2 человека погибли, еще 13 получили ранения, включая одного ребенка", – написал он.

    Прокудин отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ обстреляли дронами и артиллерией город Херсон, а также десятки поселков и сел области, среди которых Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское и другие.

    По его словам, российские военные нацелились на критическую и социальную инфраструктуру и жилые кварталы. "Были повреждены 8 многоэтажек и 17 частных домов. Также пострадали коммерческий объект, карета скорой помощи. сельхозтехника и частные автомобили", - уточнил он.

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей