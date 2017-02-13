Число пострадавших при теракте в пакистанском Лахоре превысило 80 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 82 человека пострадали при взрыве, прогремевшем вечером в понедельник в пакистанском городе Лахор.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальных лиц.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших. Число погибших, по некоторым данным, может составлять от 13 до 16 человек.

Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательстве по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты.

Среди погибших — высокопоставленные представители полиции города.

Как сообщило агентство Рейтер, подразделение радикального движения "Талибан" "Джамаат-ур-Ахрар" взяло на себя ответственность за взрыв.

В связи с терактом в Лахоре повышенные меры безопасности предприняты и в столице страны Исламабаде.

Место происшествия оцеплено сотрудниками служб безопасности.

***19:26

По меньшей мере 69 человек пострадали при взрыве, прогремевшем вечером в понедельник в пакистанском городе Лахор, жертвами которого стали 16 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб.

В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты.

Среди погибших - высокопоставленные представители полиции города.