При стрельбе в штате Техас погибли два ребенка, еще двое пострадали

Стрельба на стоянке для грузовиков в окрестностях города Энглтона (американский штат Техас) унесла жизни двух детей, еще двое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил аппарат шерифа округа Бразория в Facebook.

"По предварительной информации, погибли два ребенка возрастом 13 лет и 4 года, еще два в возрасте 8 и 9 лет были доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении.

По сведениям телеканала, правоохранители задержали женщину по подозрению в стрельбе. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, но непосредственной угрозы местным жителям нет.