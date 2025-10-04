При стрельбе в штате Техас погибли два ребенка, еще двое пострадали
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 21:42
Стрельба на стоянке для грузовиков в окрестностях города Энглтона (американский штат Техас) унесла жизни двух детей, еще двое пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил аппарат шерифа округа Бразория в Facebook.
"По предварительной информации, погибли два ребенка возрастом 13 лет и 4 года, еще два в возрасте 8 и 9 лет были доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении.
По сведениям телеканала, правоохранители задержали женщину по подозрению в стрельбе. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, но непосредственной угрозы местным жителям нет.
