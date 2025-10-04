Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    При стрельбе в штате Техас погибли два ребенка, еще двое пострадали

    04 октября, 2025
    • 04 октября, 2025
    • 21:42
    При стрельбе в штате Техас погибли два ребенка, еще двое пострадали

    Стрельба на стоянке для грузовиков в окрестностях города Энглтона (американский штат Техас) унесла жизни двух детей, еще двое пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил аппарат шерифа округа Бразория в Facebook.

    "По предварительной информации, погибли два ребенка возрастом 13 лет и 4 года, еще два в возрасте 8 и 9 лет были доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении.

    По сведениям телеканала, правоохранители задержали женщину по подозрению в стрельбе. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, но непосредственной угрозы местным жителям нет.

    Лента новостей