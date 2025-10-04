İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    ABŞ-nin Texas ştatında atışma baş verib, iki uşaq ölüb, ikisi yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 21:52
    ABŞ-nin Texas ştatında atışma baş verib, iki uşaq ölüb, ikisi yaralanıb

    Texasın Anqlton şəhəri ətrafında yük maşınları üçün dayanacaqda baş verən atışma iki uşağın ölümü ilə nəticələnib, daha iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un "ABC News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Brazoria dairəsinin şerif aparatı "Facebook"da məlumat yayıb.

    "İlkin məlumata görə, 13 və 4 yaşlı iki uşaq həlak olub, 8 və 9 yaşlı daha iki uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətləri ağırdır", - bəyanatda qeyd olunur.

    Telekanalın məlumatına görə, hüquq-mühafizə orqanları atəş açmaqda şübhəli bilinən qadını saxlayıb. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

    При стрельбе в штате Техас погибли два ребенка, еще двое пострадали

