Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадали

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 21:43
    При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадали

    В результате стрельбы в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина) погибли не менее двух человек.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил аппарат шерифа округа Робсон.

    "Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались. Семеро находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

    Стрельба произошла на большой вечеринке, на месте происшествия находились более 150 человек. Местные власти заявили, что ведется расследование инцидента, непосредственной угрозы для жителей нет.

    США стрельба погибшие
    Şimali Karolinada baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

    Последние новости

    22:02

    СМИ: Наркокартели стали добавлять кокаин в соки и специи для доставки в ЕС

    Другие
    21:43

    При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадали

    Другие страны
    21:26
    Фото

    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в Сербии

    Индивидуальные
    21:11

    СМИ: Сегодня ХАМАС может вернуть тела еще двух израильских заложников

    Другие страны
    20:54

    Вице-премьером Вьетнама впервые стала женщина

    Другие страны
    20:46

    В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    20:38

    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    20:37

    ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

    Другие страны
    20:22
    Фото

    Установлены личности участников ДТП в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей