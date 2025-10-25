При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадали

В результате стрельбы в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина) погибли не менее двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил аппарат шерифа округа Робсон.

"Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались. Семеро находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.

Стрельба произошла на большой вечеринке, на месте происшествия находились более 150 человек. Местные власти заявили, что ведется расследование инцидента, непосредственной угрозы для жителей нет.