При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадали
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 21:43
В результате стрельбы в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина) погибли не менее двух человек.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил аппарат шерифа округа Робсон.
"Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались. Семеро находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении.
Стрельба произошла на большой вечеринке, на месте происшествия находились более 150 человек. Местные власти заявили, что ведется расследование инцидента, непосредственной угрозы для жителей нет.
Последние новости
22:02
СМИ: Наркокартели стали добавлять кокаин в соки и специи для доставки в ЕСДругие
21:43
При стрельбе в Северной Каролине погибли два человека, 11 пострадалиДругие страны
21:26
Фото
Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в финал ЧМ в СербииИндивидуальные
21:11
СМИ: Сегодня ХАМАС может вернуть тела еще двух израильских заложниковДругие страны
20:54
Вице-премьером Вьетнама впервые стала женщинаДругие страны
20:46
В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
20:38
"Зиря" обыграла "Сумгайыт" в 9-м туре Премьер-лиги АзербайджанаФутбол
20:37
ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металловДругие страны
20:22
Фото