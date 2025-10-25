İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 25 oktyabr, 2025
    • 22:03
    Şimali Karolinada baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatının Makston şəhəri yaxınlığında baş verən atışmada ən azı iki nəfər həlak olub.

    "Report"un "ABC News"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Robeson Şerif Ofisi məlumat yayıb.

    "On üç nəfər güllə yarası alıb, onlardan ikisi ölüb. Yeddi nəfərin vəziyyəti ağırdır", - deyə açıqlamada bildirilib.

    Atışma 150-dən çox insanın iştirak etdiyi böyük məclisdə baş verib. Yerli hakimiyyət orqanları istintaqın aparıldığını və sakinlər üçün heç bir təhlükə olmadığını vurğulayıb.

