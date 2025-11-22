Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    При стрельбе в Чикаго погиб подросток, 8 человек пострадали

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 23:27
    При стрельбе в Чикаго погиб подросток, 8 человек пострадали

    При стрельбе во время праздничных гуляний в Чикаго (США) 14-летний подросток погиб, еще восемь человек получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщила полиция Чикаго.

    Отмечается, что инцидент произошел после церемонии зажжения огней на общегородской рождественской елке.

    "Около 22:40 офицеры выехали на вызов о стрельбе в 100-м квартале на Саут-Дирборн-стрит и обнаружили двух пострадавших с огнестрельными ранениями. 14-летний парень, получивший множественные огнестрельные ранения, скончался в больнице. Второй пострадавший мужчина 18 лет получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

    Менее чем за час до этого патрульные в 100-м квартале Норт-Стейт-стрит зафиксировали стрельбу среди большой группы людей возле Чикагского театра.

    "Офицеры немедленно прибыли на место и обнаружили, что семь человек получили огнестрельные ранения", - отмечается в заявлении.

    По словам правоохранителей, все семь пострадавших были доставлены в местные больницы. По данным полиции, шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, а один - в состоянии средней тяжести.

