Çikaqoda atışma nəticəsində yeniyetmə həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb
- 22 noyabr, 2025
- 23:43
Çikaqoda (ABŞ) bayram şənlikləri zamanı baş verən atışmada 14 yaşlı yeniyetmə həlak olub, daha səkkiz nəfər yaralanıb.
"Report"un "ABC News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Çikaqo polisi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, insident ümumşəhər Milad şamının işıqlandırılması mərasimindən sonra baş verib.
"Saat 22:40 radələrində polis əməkdaşları South Dearborn Street-in 100-cü kvartalında atışma ilə bağlı çağırışa gedərək iki nəfərin odlu silah yarası aldığını müəyyən ediblər. Çoxsaylı güllə yarası alan 14 yaşlı oğlan xəstəxanada ölüb. İkinci zərərçəkmiş – 18 yaşlı gənc ayağından güllə yarası alıb və ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib", – məlumatda bildirilib.
Bundan təxminən bir saat əvvəl patrul əməkdaşları North State Street-in 100-cü kvartalında Çikaqo teatrının yaxınlığında böyük bir qrup arasında atışma qeydə alıblar.
"Məkan dərhal nəzarətə götürülüb və yeddi nəfərin odlu silah yarası aldığı müəyyən edilib", – məlumatda qeyd olunub.
Qeyd olunub ki, yaralıların hamısı yerli xəstəxanalara çatdırılıb. Polis məlumatına əsasən, altı nəfərin vəziyyəti qənaətbəxşdir, bir nəfərin isə orta-ağırdır.