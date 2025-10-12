При стрельбе в баре в Южной Каролине погибли 4 человека, 20 пострадали

Массовая стрельба в переполненном баре в американском штате Южной Каролина привела к гибели четырех человек, еще 20 человек были ранены.

Как передает Report со ссылкой на Assotiated Press, об этом сообщает Офис шерифа округа Бофорт.

Уточняется, что стрельба произошла ранним утром в воскресенье в баре Willie's Bar and Grill на острове Сент-Хелена. В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия, и по меньшей мере еще 20 получили ранения. Четверо раненых госпитализированы в критическом состоянии.

"Это трагический и тяжелый инцидент для всех. Мы просим вас проявить терпение, пока мы продолжаем расследование этого происшествия. Наши мысли со всеми пострадавшими и их близкими", - говорится в заявлении.

Личности погибших и стрелявших пока не раскрываются.