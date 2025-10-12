ABŞ-də barda atışma olub, dörd nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb
- 12 oktyabr, 2025
- 19:24
ABŞ-nin Cənubi Karolina ştatında yerləşən barların birində atışma olub.
Bu barədə "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər veri.
Dörd nəfər hadisə yerində ölüb, azı 20 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Ölənlərin və atəş açanların kimliyi hələlik açıqlanmayıb.
