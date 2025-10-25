При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 19:15
Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.
Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия находится отряд из 100 полицейских, место преступления оцеплено.
Уточняется, что преступник сбежал с места преступления. Его розыск ведётся по всему Рурскому региону.
