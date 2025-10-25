Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 19:15
    При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека

    Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

    По ее данным, пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия находится отряд из 100 полицейских, место преступления оцеплено.

    Уточняется, что преступник сбежал с места преступления. Его розыск ведётся по всему Рурскому региону.

    Эссен Германия стрельба
    Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Последние новости

    19:57

    ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане командира элитного подразделения "Хезболлах"

    Другие страны
    19:46

    WSJ: Трамп хочет превратить ВМС США в "Золотой флот"

    Другие страны
    19:33
    Фото

    Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях НАТО в Турции

    Армия
    19:21

    В Кюрдамире автомобиль врезался в трактор, погибли два человека

    Происшествия
    19:15

    При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека

    Другие страны
    19:03

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    18:56

    Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в 2026 году

    Другие страны
    18:46

    Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

    Другие страны
    18:40
    Фото

    В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики

    Индивидуальные
    Лента новостей