При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека

Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия находится отряд из 100 полицейских, место преступления оцеплено.

Уточняется, что преступник сбежал с места преступления. Его розыск ведётся по всему Рурскому региону.