    Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 19:45
    Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Almaniyanın qərbində yerləşən Şimali Reyn-Vestfaliya federal əyalətindəki Essen şəhərindəki dayanacaqda baş vermiş atışma nəticəsində iki nəfər ağır yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerində 100 nəfərlik polis dəstəsi var və cinayət baş verən ərazi mühasirəyə alınıb.

    Bildirilir ki, cinayətkar hadisə yerindən qaçıb. Bütün bölgədə onun axtarışı aparılır.

    При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека

