При стрельбе в Техасе пострадали более 12 детей

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Среди жертв и пострадавших при стрельбе в церкви в Техасе от 12 до 14 детей, сообщил шериф округа Уилсон (штат Техас) Джо Тэкитт.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал ABC.

По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио.

Как передает телеканал ABC, точное число погибших детей не сообщается. Известно, что возраст всех жертв трагедии — от 5 до 72 лет.

Стрелявший, 26-летний Девин Келли, был вооружен автоматической винтовкой. После того, как Келли покинул церковь, он был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним, в ходе которой случилось ДТП.

Сообщается, что нападавший покончил с собой.