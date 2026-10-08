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    При столкновении поезда с электровозом во Львове пострадали пять человек

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 23:49
    При столкновении поезда с электровозом во Львове пострадали пять человек

    Во Львове на западе Украины при столкновении поезда и электровоза пострадали несколько человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщает "Укрзализныця".

    "Во время отправки со станции Пидзамче поезд "Львов – Сокаль" столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист, также пострадали четыре пассажира поезда. Машинисты электровоза не пострадали", – говорится в сообщении.

    О возможных причинах столкновения пока не сообщается.

    Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате аварии на железной дороге. Представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева уточнила, что пять человек госпитализированы, еще трое получили помощь на месте.

    Украина Столкновение поездов
    Ukraynada qatarla elektrovoz toqquşub, xəsarət alanlar var
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