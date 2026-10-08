При столкновении поезда с электровозом во Львове пострадали пять человек
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 23:49
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Во Львове на западе Украины при столкновении поезда и электровоза пострадали несколько человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщает "Укрзализныця".
"Во время отправки со станции Пидзамче поезд "Львов – Сокаль" столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист, также пострадали четыре пассажира поезда. Машинисты электровоза не пострадали", – говорится в сообщении.
О возможных причинах столкновения пока не сообщается.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате аварии на железной дороге. Представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева уточнила, что пять человек госпитализированы, еще трое получили помощь на месте.
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