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    Ukraynada qatarla elektrovoz toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 03:22
    Ukraynada qatarla elektrovoz toqquşub, xəsarət alanlar var

    Ukraynanın qərbində Lvovda qatarla elektrovozun toqquşması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Ukrayna mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə "Ukrzaliznitsa" məlumat yayıb.

    "Lvov-Sokal qatarı Pidzamçe stansiyasından yola düşərkən elektrovozla toqquşub. Maşinist ayağından xəsarət alıb, daha dörd sərnişin yaralanıb. Lokomotivin maşinistləri xəsarət almayıblar", - məlumatda deyilir.

    Toqquşmanın mümkün səbəbi hələ açıqlanmır.

    Daha əvvəl qatar qəzasında səkkiz nəfərin xəsarət aldığı bildirilib. Lvov vilayətinin Təcili Tibbi Yardım Mərkəzinin nümayəndəsi Tatyana Andreyeva beş nəfərin xəstəxanaya yerləşdirildiyini, daha üç nəfərə isə hadisə yerində tibbi yardım göstərildiyini açıqlayıb.

    Dəmiryol qəzası Elektrovoz Xəsarət alan Ukrayna
    При столкновении поезда с электровозом во Львове пострадали пять человек
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