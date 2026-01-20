Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    При расследовании причин ж/д катастрофы в Испании версия саботажа не рассматривается

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 17:11
    При расследовании причин ж/д катастрофы в Испании версия саботажа не рассматривается

    Власти Испании не рассматривают версию саботажа при расследовании причин железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, в результате которой погиб 41 человек.

    Как передает Report со ссылкой на испанские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

    При этом он отметил, что "все гипотезы относительно возможных причин катастрофы открыты" и что необходимо будет провести лабораторный анализ состояния рельсов на участке, где начался сход.

    По данным СМИ, сегодня король Филипп VI и королева Летисия побывали на месте крушения двух поездов в Адамузе (Кордова) и ознакомились с работой аварийно-спасательных и охранных служб.

    Авария с поездом частного перевозчика Iryo, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошла вечером 18 января в 19:40 по местному времени. На борту находились 317 пассажиров. По последним данным, число пострадавших превысило 150.

    Испания столкновение поездов жертвы траур

    Последние новости

    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    17:39

    Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

    Финансы
    17:35

    Украинский политолог: Январские события в Азербайджане были протестом против советского режима

    В регионе
    17:31

    Европарламент поддержал ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    17:25

    SOCAR и JBIC обсудили инициативы в области чистой энергии

    Энергетика
    17:22

    Fitch: Банковский сектор Азербайджана стал устойчивее доковидного уровня

    Финансы
    17:21
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    Другие
    17:18

    Франция и Эстония проводят совместные военные учения

    Другие страны
    Лента новостей