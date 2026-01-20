При расследовании причин ж/д катастрофы в Испании версия саботажа не рассматривается

Власти Испании не рассматривают версию саботажа при расследовании причин железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, в результате которой погиб 41 человек.

Как передает Report со ссылкой на испанские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

При этом он отметил, что "все гипотезы относительно возможных причин катастрофы открыты" и что необходимо будет провести лабораторный анализ состояния рельсов на участке, где начался сход.

По данным СМИ, сегодня король Филипп VI и королева Летисия побывали на месте крушения двух поездов в Адамузе (Кордова) и ознакомились с работой аварийно-спасательных и охранных служб.

Авария с поездом частного перевозчика Iryo, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошла вечером 18 января в 19:40 по местному времени. На борту находились 317 пассажиров. По последним данным, число пострадавших превысило 150.