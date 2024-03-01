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При пожаре в элитном районе Лондона госпитализировали 11 человек

При пожаре в элитном районе Лондона госпитализировали 11 человек По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон.
Другие страны
1 марта 2024 г. 10:00
При пожаре в элитном районе Лондона госпитализировали 11 человек

По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пожарной службе города.

"В общей сложности около 130 жителей были эвакуированы из здания в Южном Кенсингтоне... Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы", - отметили в службе.

К тушению возгорания в пятиэтажном здании были привлечены 15 пожарных машин и около 100 пожарных. Пожар начался на нижнем этаже и потом поднялся наверх, охватив крышу дома.

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Версия на английском языке 11 people taken to hospital after fire breaks out at South Kensington building in London

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