При пожаре в элитном районе Лондона госпитализировали 11 человек

По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон.

По меньшей мере 11 человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пожарной службе города.

"В общей сложности около 130 жителей были эвакуированы из здания в Южном Кенсингтоне... Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы", - отметили в службе.

К тушению возгорания в пятиэтажном здании были привлечены 15 пожарных машин и около 100 пожарных. Пожар начался на нижнем этаже и потом поднялся наверх, охватив крышу дома.