При пожаре в доме в Черкасской области Украины погибли четыре ребенка

В жилом доме в Уманском районе Черкасской области Украины произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей, еще один получил ожоги и отравление продуктами горения.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Согласно информации, дежурный караул спасателей оперативно локализовал огонь на площади 56 кв. м.

"Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела вероятно 4-го ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибшие дети родились в 2018, 2020, 2022 и 2025 годах. Пострадавший ребенок 2017 года рождения был доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.

"Сейчас спасатели выясняют причины возникновения пожара. Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня", - говорится в сообщении пресс-службы.