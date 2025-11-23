Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    При пожаре в доме в Черкасской области Украины погибли четыре ребенка

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 08:58
    При пожаре в доме в Черкасской области Украины погибли четыре ребенка

    В жилом доме в Уманском районе Черкасской области Украины произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей, еще один получил ожоги и отравление продуктами горения.

    Как передает Report, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

    Согласно информации, дежурный караул спасателей оперативно локализовал огонь на площади 56 кв. м.

    "Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела вероятно 4-го ребенка", - говорится в сообщении.

    По предварительной информации, погибшие дети родились в 2018, 2020, 2022 и 2025 годах. Пострадавший ребенок 2017 года рождения был доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.

    "Сейчас спасатели выясняют причины возникновения пожара. Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня", - говорится в сообщении пресс-службы.

