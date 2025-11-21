Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    При пожаре на COP30 в Белене пострадали более 10 человек

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 08:59
    При пожаре на COP30 в Белене пострадали более 10 человек

    При пожаре на климатическом саммите ООН в бразильском Белене 13 человек отравились продуктами горения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

    По данным представителей конференции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. При этом место проведения саммита оставалось закрытым примерно семь часов, а работа секций и переговоров была полностью остановлена.

    Министр туризма Бразилии Селсу Сабино заявил, что возгорание началось вблизи китайского павильона. Губернатор штата Пара Элдер Барбальо предположил, что причиной инцидента мог стать сбой генератора или короткое замыкание в технической будке.

    Напомним, что инцидент произошел вечером 20 ноября по бакинскому времени.

    COP30 Белен пожар
    Видео
    COP30-da baş verən yanğın nəticəsində 13 nəfər zəhərlənib

    Последние новости

    10:28

    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Инфраструктура
    10:16

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

    Внешняя политика
    10:12

    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Финансы
    10:12

    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    Внешняя политика
    10:08

    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Другие страны
    10:03

    Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лиге

    Футбол
    10:00

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    09:53

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:53

    Азербайджан и Израиль обсудили углубление нефтегазового сотрудничества

    Энергетика
    Лента новостей