При пожаре на COP30 в Белене пострадали более 10 человек

При пожаре на климатическом саммите ООН в бразильском Белене 13 человек отравились продуктами горения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

По данным представителей конференции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. При этом место проведения саммита оставалось закрытым примерно семь часов, а работа секций и переговоров была полностью остановлена.

Министр туризма Бразилии Селсу Сабино заявил, что возгорание началось вблизи китайского павильона. Губернатор штата Пара Элдер Барбальо предположил, что причиной инцидента мог стать сбой генератора или короткое замыкание в технической будке.

Напомним, что инцидент произошел вечером 20 ноября по бакинскому времени.