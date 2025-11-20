Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Бразилии на COP30 произошел пожар

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 22:04
    В Бразилии на COP30 произошел пожар

    На климатической конференции ООН в бразильском Белене возник пожар - загорелось одно из зданий в месте проведения официальных мероприятий.

    Как передает Report, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на министра туризма Бразилии Селсо Сабину.

    По его словам, пострадавших нет, ситуация находится под контролем. Находившиеся на месте происшествия участники конференции эвакуированы.

    Конференция по климату COP-30 проходит в Белене на севере бразильского штата Пара с 10 по 21 ноября.

    COP30 Бразилия пожар
    Braziliyada COP30 keçirilən ərazidə yanğın baş verib

