В Бразилии на COP30 произошел пожар

На климатической конференции ООН в бразильском Белене возник пожар - загорелось одно из зданий в месте проведения официальных мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на министра туризма Бразилии Селсо Сабину.

По его словам, пострадавших нет, ситуация находится под контролем. Находившиеся на месте происшествия участники конференции эвакуированы.

Конференция по климату COP-30 проходит в Белене на севере бразильского штата Пара с 10 по 21 ноября.