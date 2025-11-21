COP30-da baş verən yanğın nəticəsində 13 nəfər zəhərlənib
Digər ölkələr
21 noyabr, 2025
- 09:17
Braziliyanın Belem şəhərində keçirilən BMT-nin iqlim sammitindəki (COP30) yanğın zamanı 13 nəfər tüstüdən zəhərlənib.
Bu barədə "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir.
Konfrans nümayəndələrinin məlumatına görə, zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Sammitin keçirildiyi məkan təxminən yeddi saat bağlı qalıb, seksiya və danışıqların işi tamamilə dayandırılıb.
Braziliyanın turizm naziri Selsu Sabino bildirib ki, yanğın Çin pavilyonunun yaxınlığında başlayıb. Para ştatının qubernatoru Elder Barbalo hadisənin generator nasazlığı və ya qısaqapanma səbəbindən baş verməsini ehtimal edib.
Xatırladaq ki, hadisə Bakı vaxtı ilə noyabrın 20-də axşam saatlarında baş verib.
