    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunun vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    • 15 dekabr, 2025
    • 14:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunun vaxtı açıqlanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turundan təxirə salınmış "Şəki" - "Neftçi" oyununun vaxtı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.

    Qarşılaşma dekabrın 17-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da start götürəcək.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası "Şəki" basketbol klubu təxirə salınmış oyun

