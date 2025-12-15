Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunun vaxtı açıqlanıb
Komanda
- 15 dekabr, 2025
- 14:01
Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turundan təxirə salınmış "Şəki" - "Neftçi" oyununun vaxtı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Qarşılaşma dekabrın 17-də Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da start götürəcək.
