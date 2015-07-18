При падении подъемного крана в Китае погибли 2, пострадали 7 человек

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и семь пострадали в результате падения подъёмного крана в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу утром в городе Ляочен. Подъемный кран опрокинулся на строительной площадке химического завода.

Прибывшие на место спасатели обнаружили девять пострадавших, все они были доставлены в местные больницы. Позднее стало известно, что два человека скончались.

В настоящее время проводится расследование причин происшествия.