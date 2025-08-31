При обстреле ВС РФ Херсонской области Украины погиб один человек, восемь ранены

В Херсонский области Украины в результате российских обстрелов погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - написал он в телеграм-канале.

Прокудин отметил, что за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Надднепрянское, Приднепровское, Чернобаевка, Белозерка, Новодмитровка, Береговое, Кизомыс, Велетенское, Зоровка, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Никольское, Ивановка, Берислав, Томарино, Шилова Балка, Львово, Одрадокаменка, Ольговка, Николаевка, Новоалександровка, Дудчаны, Веселое, Казацкое и город Херсон.

По его словам, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 8 частных домов. Также оккупанты разбили автозаправочную станцию, частный гараж и автомобили.