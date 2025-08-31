    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 13:33
    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb

    Ukraynanın Xerson vilayətində Rusiya ordusunun artilleriya atəşləri nəticəsində 1 nəfər həlak olub, daha 8 nəfər yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Xerson vilayətinin dövlət administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin məlumat verib.

    "Rusiya təcavüzü nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, 8 nəfər isə yaralanıb," – deyə o, "Telegram" kanalında yazıb.

    Prokudin qeyd edib ki, son sutka ərzində düşmən dronları, hava zərbələri və artilleriya atəşləri nəticəsində bir sıra şəhərlər atəşə tutulub.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya hərbçiləri kritik və sosial infrastruktur obyektlərini, yaşayış məhəllələrini hədəfə alıblar. 8 fərdi yaşayış evi zədələnib. Həmçinin yanacaqoldurma məntəqəsi, şəxsi qaraj və bir neçə avtomobilə ziyan dəyib.

    Xerson   Ukrayna   zərbə   həlak olub  
    Rus Versiası Rus Versiası
    При обстреле ВС РФ Херсонской области Украины погиб один человек, восемь ранены

    Son xəbərlər

    14:01

    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:49

    Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    13:41
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:39

    KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:36
    Foto

    İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:33

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    13:27
    Foto

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilir

    Fərdi
    13:17

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Ukrayna millisinin üzvünü transfer edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti