Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 13:33
Ukraynanın Xerson vilayətində Rusiya ordusunun artilleriya atəşləri nəticəsində 1 nəfər həlak olub, daha 8 nəfər yaralanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Xerson vilayətinin dövlət administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin məlumat verib.
"Rusiya təcavüzü nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, 8 nəfər isə yaralanıb," – deyə o, "Telegram" kanalında yazıb.
Prokudin qeyd edib ki, son sutka ərzində düşmən dronları, hava zərbələri və artilleriya atəşləri nəticəsində bir sıra şəhərlər atəşə tutulub.
Onun sözlərinə görə, Rusiya hərbçiləri kritik və sosial infrastruktur obyektlərini, yaşayış məhəllələrini hədəfə alıblar. 8 fərdi yaşayış evi zədələnib. Həmçinin yanacaqoldurma məntəqəsi, şəxsi qaraj və bir neçə avtomobilə ziyan dəyib.
Son xəbərlər
14:01
Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşübXarici siyasət
13:49
Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar varHadisə
13:41
Foto
Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşübXarici siyasət
13:39
KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edibDigər ölkələr
13:36
Foto
Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşübXarici siyasət
13:36
Foto
İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşübXarici siyasət
13:33
Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
13:27
Foto
Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilirFərdi
13:17