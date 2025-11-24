При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 20:21
В результате обстрелов российскими войсками Херсонской области Украины погибли три человека, еще трое получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает областная прокуратура.
По ее данным, российские войска 24 ноября обстреляли населенные пункты региона с применением минометов, дронов и артиллерии, включая реактивную.
Отмечается, что в результате российских атак три человека погибли, трое получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний подросток, который подорвался на противопехотной мине.
Кроме того, повреждены частные дома и помещения сельскохозяйственного предприятия в области.
Последние новости
21:08
Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в ТурцииВ регионе
20:51
СМИ: Пункт об изъятии активов РФ для Украины исключен из плана СШАДругие страны
20:47
Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войныВ регионе
20:35
Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в ЕгипетБизнес
20:30
В Баку пройдет Каспийская техническая конференция SPEЭнергетика
20:21
При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человекаДругие страны
20:10
Лютник: ЕС должен смягчить цифровые правила ради сделки с США по стали и алюминиюДругие страны
19:54
Фото
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихВнутренняя политика
19:43