Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 20:21
    При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека

    В результате обстрелов российскими войсками Херсонской области Украины погибли три человека, еще трое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает областная прокуратура.

    По ее данным, российские войска 24 ноября обстреляли населенные пункты региона с применением минометов, дронов и артиллерии, включая реактивную.

    Отмечается, что в результате российских атак три человека погибли, трое получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний подросток, который подорвался на противопехотной мине.

    Кроме того, повреждены частные дома и помещения сельскохозяйственного предприятия в области.

    российско-украинская война обстрелы Херсонская область
    Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər var

    Последние новости

    21:08

    Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в Турции

    В регионе
    20:51

    СМИ: Пункт об изъятии активов РФ для Украины исключен из плана США

    Другие страны
    20:47

    Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны

    В регионе
    20:35

    Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в Египет

    Бизнес
    20:30

    В Баку пройдет Каспийская техническая конференция SPE

    Энергетика
    20:21

    При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека

    Другие страны
    20:10

    Лютник: ЕС должен смягчить цифровые правила ради сделки с США по стали и алюминию

    Другие страны
    19:54
    Фото

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    19:43

    США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

    Другие страны
    Лента новостей