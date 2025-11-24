При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека

В результате обстрелов российскими войсками Херсонской области Украины погибли три человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает областная прокуратура.

По ее данным, российские войска 24 ноября обстреляли населенные пункты региона с применением минометов, дронов и артиллерии, включая реактивную.

Отмечается, что в результате российских атак три человека погибли, трое получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний подросток, который подорвался на противопехотной мине.

Кроме того, повреждены частные дома и помещения сельскохозяйственного предприятия в области.