İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 20:32
    Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər var

    Rusiya ordusunun Ukraynanın Xerson vilayətini atəşə tutması nəticəsində üç nəfər həlak olub, daha üçü yaralanıb.

    "Report"un Ukrayna KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu vilayət prokurorluğu açıqlayıb.

    Məlumata əsasən, Rusiya qoşunları 24 noyabrda bölgənin yaşayış məntəqələrini minaatanlar, dronlar və artilleriya, o cümlədən reaktiv silahlarla atəşə tutub.

    Yaralananlar arasında 17 yaşlı yeniyetmə də var, o, piyada əleyhinə minaya düşüb.

    Bundan əlavə, vilayətdəki şəxsi evlər və kənd təsərrüfatı müəssisəsinin binaları da zədələnib.

    Rusiya Xerson vilayəti
    При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человека

    Son xəbərlər

    20:57

    KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıb

    Digər ölkələr
    20:50

    Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilər

    Region
    20:39

    Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçiriləcək

    Energetika
    20:37

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcək

    Region
    20:34
    Foto

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürüb

    Fərdi
    20:32

    Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    20:26
    Foto

    Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdir

    Biznes
    20:18

    ABŞ-nin ticarət naziri: Aİ polad və alüminium üzrə sazişə görə rəqəmsal qaydaları yumşaltmalıdır

    Digər ölkələr
    20:03

    ABŞ Maduronu xarici terror təşkilatının üzvü kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti