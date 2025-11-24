Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 20:32
Rusiya ordusunun Ukraynanın Xerson vilayətini atəşə tutması nəticəsində üç nəfər həlak olub, daha üçü yaralanıb.
"Report"un Ukrayna KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu vilayət prokurorluğu açıqlayıb.
Məlumata əsasən, Rusiya qoşunları 24 noyabrda bölgənin yaşayış məntəqələrini minaatanlar, dronlar və artilleriya, o cümlədən reaktiv silahlarla atəşə tutub.
Yaralananlar arasında 17 yaşlı yeniyetmə də var, o, piyada əleyhinə minaya düşüb.
Bundan əlavə, vilayətdəki şəxsi evlər və kənd təsərrüfatı müəssisəsinin binaları da zədələnib.
Son xəbərlər
20:57
KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıbDigər ölkələr
20:50
Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilərRegion
20:39
Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçiriləcəkEnergetika
20:37
Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcəkRegion
20:34
Foto
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürübFərdi
20:32
Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər varDigər ölkələr
20:26
Foto
Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdirBiznes
20:18
ABŞ-nin ticarət naziri: Aİ polad və alüminium üzrə sazişə görə rəqəmsal qaydaları yumşaltmalıdırDigər ölkələr
20:03