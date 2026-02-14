Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 21:44
    При нападении на северо-западе Нигерии погибли 30 человек

    Вооруженные лица на мотоциклах совершили серию нападений на жителей трех деревень на северо-западе нигерийского штата Нигер.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

    "Они убили по меньшей мере 30 человек, а также сожгли дома и магазины", - отмечается в сообщении.

    По данным агентства, нападения на деревни в районе местного самоуправления Боргу, недалеко от границы с Бенином, совершают местные бандитские группировки. Они похищают людей с целью получения выкупа и вынуждают целые общины покидать свои дома на севере Нигерии.

