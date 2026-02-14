При нападении на северо-западе Нигерии погибли 30 человек
Другие страны
- 14 февраля, 2026
- 21:44
Вооруженные лица на мотоциклах совершили серию нападений на жителей трех деревень на северо-западе нигерийского штата Нигер.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
"Они убили по меньшей мере 30 человек, а также сожгли дома и магазины", - отмечается в сообщении.
По данным агентства, нападения на деревни в районе местного самоуправления Боргу, недалеко от границы с Бенином, совершают местные бандитские группировки. Они похищают людей с целью получения выкупа и вынуждают целые общины покидать свои дома на севере Нигерии.
Последние новости
21:45
Зеленский и Рубио провели встречу на полях конференции в МюнхенеДругие страны
21:44
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД ГерманииВнешняя политика
21:44
При нападении на северо-западе Нигерии погибли 30 человекДругие страны
21:26
Хикмет Гаджиев: Глава государства проявляет заботу и внимание к нашим телеканаламМедиа
21:22
Зеленский: США не хотят предоставлять гарантии безопасности до заключения мираДругие страны
21:06
"Аль-Наср" впервые после забастовки включил Роналду в стартовый составФутбол
20:48
Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в ЖеневеДругие страны
20:34
Аракчи: Наши друзья в регионе доказали, что они эффективнее группы E3В регионе
20:21