Elvis
    При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спасти

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 05:39
    В результате крушения катамарана на реке Калусахатчи во Флориде погибли три человека.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официальных лиц.

    Согласно информации, Группе реагирования на чрезвычайные ситуации округа Ли поступил вызов о том, что катамаран с четырьмя людьми на борту перевернулся на реке Калусахатчи.

    В ходе поисков спасатели обнаружили тела трех утопленников, еще одного пассажира плавсредства в критическом состоянии доставили в больницу.

    Причина крушения лодки выясняются, профильные ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Floridada katamaran qəzasında üç nəfər boğulub, bir nəfər xilas edilib
    Elvis

