İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Floridada katamaran qəzasında üç nəfər boğulub, bir nəfər xilas edilib

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 05:44
    Floridada katamaran qəzasında üç nəfər boğulub, bir nəfər xilas edilib

    Floridada Kalusahatçi çayında katamaranın qəzaya uğraması nəticəsində üç nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalı rəsmilərə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Li dairəsinin fövqəladə hallara reaksiya qrupuna katamaranda dörd nəfərin olduğu və onun çayda aşması barədə çağırış daxil olub.

    Axtarışlar zamanı xilasedicilər üç nəfərin cəsədini tapıblar, daha bir sərnişin isə kritik vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Qəzanın səbəbləri araşdırılır, aidiyyəti qurumlar hadisənin başvermə şəraitini araşdırırlar.

    katamaran Qəza Florida
    При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спасти

    Son xəbərlər

    05:44

    Floridada katamaran qəzasında üç nəfər boğulub, bir nəfər xilas edilib

    Digər ölkələr
    05:26

    Admiral: NATO Rusiyaya qarşı qabaqlayıcı zərbələr endirmək imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    04:58

    ABŞ miqrantlara sığınacaq verilməsini bərpa etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    04:24

    WSJ: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi həll olunmamış qalıb

    Digər ölkələr
    03:51

    Hesabat: Dünyanın ən böyük 100 silah istehsalçısının gəlirləri 2024-cü ildə 5,9% artıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Ağ Ev dünya çempionatı və Olimpiya oyunlarını dronlardan qorumaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:54

    Tramp Ukrayna ilə danışıqlarda irəliləyiş olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:23

    ABŞ-də əlverişsiz hava şəraitinə görə 8 mindən çox uçuş təxirə salınıb və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    01:49

    "Reuters": Trampın bəyanatına baxmayaraq, Venesuelanın hava məkanı açıqdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti