При крушении гидросамолета в Канаде погиб один человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один пропал без вести при крушении гидросамолета в провинции Британская Колумбия в Канаде.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Гидросамолет упал в озеро Тайотон, на борту находились пилот и два пассажира.
Работающие на месте происшествия спасатели нашли тело погибшего 20-летнего пассажира, поиски второго продолжаются. 20-летний пилот самолета доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, самолет потерпел крушение сразу после взлета.
Причины происшествия выясняются.
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