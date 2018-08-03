При крушении гидросамолета в Канаде погиб один человек

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один пропал без вести при крушении гидросамолета в провинции Британская Колумбия в Канаде.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Гидросамолет упал в озеро Тайотон, на борту находились пилот и два пассажира.

Работающие на месте происшествия спасатели нашли тело погибшего 20-летнего пассажира, поиски второго продолжаются. 20-летний пилот самолета доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, самолет потерпел крушение сразу после взлета.

Причины происшествия выясняются.