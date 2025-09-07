российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 18:56
    При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

    В результате крушения частного самолета в лесопарке Летняны на северо-западе Праги погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание Idnes.

    "Пилот сверхлегкого самолета обнаружил неисправность в самолете вскоре после взлета и хотел вернуться в аэропорт, но не успел. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины", - заявил представитель городской полиции Рихард Грдина.

    Уточняется, что дальнейшее расследование причин авиакатастрофы проведут пражские криминалисты в сотрудничестве с Институтом профессионального расследования причин авиационных происшествий.

    Чехия Прага крушение самолета погибшие
    Çexiyada şəxsi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Последние новости

    19:28

    Началось последнее лунное затмение этого года

    Наука и образование
    19:13

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    19:04

    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Другие страны
    18:56

    При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

    Другие страны
    18:42

    Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

    Другие страны
    18:28

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1

    Формула 1
    18:25

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка Европы

    Командные
    18:20

    СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"

    Другие страны
    18:06

    В Шамкире машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей