При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 18:56
В результате крушения частного самолета в лесопарке Летняны на северо-западе Праги погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание Idnes.
"Пилот сверхлегкого самолета обнаружил неисправность в самолете вскоре после взлета и хотел вернуться в аэропорт, но не успел. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины", - заявил представитель городской полиции Рихард Грдина.
Уточняется, что дальнейшее расследование причин авиакатастрофы проведут пражские криминалисты в сотрудничестве с Институтом профессионального расследования причин авиационных происшествий.
Последние новости
19:28
Началось последнее лунное затмение этого годаНаука и образование
19:13
Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с РоссиейДругие страны
19:04
В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человекДругие страны
18:56
При крушении частного самолета в Чехии погибли два человекаДругие страны
18:42
Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город ГазаДругие страны
18:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1Формула 1
18:25
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка ЕвропыКомандные
18:20
СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"Другие страны
18:06