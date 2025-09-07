При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

В результате крушения частного самолета в лесопарке Летняны на северо-западе Праги погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает сетевое издание Idnes.

"Пилот сверхлегкого самолета обнаружил неисправность в самолете вскоре после взлета и хотел вернуться в аэропорт, но не успел. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины", - заявил представитель городской полиции Рихард Грдина.

Уточняется, что дальнейшее расследование причин авиакатастрофы проведут пражские криминалисты в сотрудничестве с Институтом профессионального расследования причин авиационных происшествий.