В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человека

По меньшей мере 23 человека погибли из-за пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Indian Express.

По информации полиции, причиной пожара, предположительно, стал взрыв баллона.

"Команды ведут спасательную операцию и эвакуацию. Большинство тел извлечено с кухни, что позволяет предположить, что погибшие работали в клубе. Два тела были обнаружены на лестнице", - приводит газета слова генпрокурора штата Алока Кумара.