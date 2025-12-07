В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человека
Другие страны
- 07 декабря, 2025
- 02:50
По меньшей мере 23 человека погибли из-за пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Indian Express.
По информации полиции, причиной пожара, предположительно, стал взрыв баллона.
"Команды ведут спасательную операцию и эвакуацию. Большинство тел извлечено с кухни, что позволяет предположить, что погибшие работали в клубе. Два тела были обнаружены на лестнице", - приводит газета слова генпрокурора штата Алока Кумара.
Последние новости
04:08
Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулированияДругие страны
03:39
Забастовки во Франции парализовали работу алкогольных компаний LVMHДругие страны
03:22
Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLSФутбол
02:50
В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человекаДругие страны
02:16
В Турции произошло массовое отравлениеВ регионе
01:37
Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытанийДругие страны
01:06
Мощное землетрясение произошло на северо-западе КанадыДругие страны
00:49
Axios: США подталкивают к уступкам как Россию, так и УкраинуДругие страны
00:26