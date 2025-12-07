Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человека

    Другие страны
    07 декабря, 2025
    02:50
    В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человека

    По меньшей мере 23 человека погибли из-за пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Indian Express.

    По информации полиции, причиной пожара, предположительно, стал взрыв баллона.

    "Команды ведут спасательную операцию и эвакуацию. Большинство тел извлечено с кухни, что позволяет предположить, что погибшие работали в клубе. Два тела были обнаружены на лестнице", - приводит газета слова генпрокурора штата Алока Кумара.

