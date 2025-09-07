İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Çexiyada şəxsi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 19:24
    Çexiyada şəxsi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Praqanın şimal-qərbində yerləşən Letnani meşə-parkında özəl təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Idnes" onlayn nəşri məlumat yayıb.

    "Yüngül tipli təyyarənin pilotu uçuşdan qısa müddət sonra texniki nasazlıq aşkar edib və hava limanına qayıtmaq istəyib, lakin buna müvəffəq olmayıb. Hadisə yerində bir kişi və bir qadının cəsədi aşkar olunub", – deyə şəhər polisinin nümayəndəsi Rixard Qrdina bildirib.

    Qeyd olunur ki, qəzaya səbəb olan amillərin araşdırılması Praqa kriminalistləri tərəfindən Aviasiya Qəzalarının Peşəkar Araşdırılması İnstitutu ilə birgə aparılacaq.

    При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

