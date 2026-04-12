При израильских ударах по Ливану за последние часы погибли 24 человека
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 11:58
При израильских бомбардировках юга Ливана за последние часы погибли 24 человека.
Как передает Report, об этом соообщает Al Jazeera со ссылкой на Национальное информагентство Ливана.
Согласно информации, в результате израильского рейда на город Мааруб в округе Тир на юге страны погибли шесть человек. При атаке на город Кана погибли пять человек.
По данным ливанских источников, по меньшей мере 13 человек погибли в результате израильского удара по городу Тефахта.
Агентство также сообщило об авиаударах по городам Аль-Базурие, Калила, Бафлие, Клавия, Кафра, Харис, Рачаф и Среббин.
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33