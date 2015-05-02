При авиаударах коалиции во главе с США погибли 52 мирных сирийца

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Жертвами авиаударов международной коалиции во главе с США в сирийской мухафазе Алеппо стали 52 мирных жителя, сообщает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

Авиаудары были нанесены накануне, 1 мая. В результате погибли 52 человека, в том числе семь детей. Кроме того, 13 человек считаются пропавшими без вести.

По словам представителя наблюдательного совета, ВВС коалиции нанесли удары по мирным жителям по ошибке. Целью коалиции были боевики террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.