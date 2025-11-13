При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

Российские войска атаковали Харьковскую область Украины, в результате чего погибли трое людей, которые наряду с другими жителями эвакуировались из зоны боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.

"Удар FPV-дроном пришелся на гражданских лиц, которые передвигались на мотоблоке между населенными пунктами Загрызово и Богуславка Харьковской области. Люди пытались эвакуироваться из района боевых действий, однако именно в этот момент российские силы намеренно атаковали дроном. В результате удара погибли трое мирных жителей", - указывается в сообщении

Отмечается, что в зоне поражения не было каких-либо военных целей или инфраструктуры двойного назначения.