При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 21:14
Российские войска атаковали Харьковскую область Украины, в результате чего погибли трое людей, которые наряду с другими жителями эвакуировались из зоны боевых действий.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.
"Удар FPV-дроном пришелся на гражданских лиц, которые передвигались на мотоблоке между населенными пунктами Загрызово и Богуславка Харьковской области. Люди пытались эвакуироваться из района боевых действий, однако именно в этот момент российские силы намеренно атаковали дроном. В результате удара погибли трое мирных жителей", - указывается в сообщении
Отмечается, что в зоне поражения не было каких-либо военных целей или инфраструктуры двойного назначения.
Последние новости
21:52
Самолет с телами 20 турецких военнослужащих прибыл из Тбилиси в Турцию - ОБНОВЛЕНО 2В регионе
21:52
Фото
Видео
ЧМ-2026: Завершился первый тайм матча Азербайджан - Исландия - ОБНОВЛЕНО-3Футбол
21:37
Фото
Прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных преступленияхПроисшествия
21:33
Фото
В Баку состоялся официальный прием по случаю 42-летия независимости ТРСК - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
21:22
В России потерпел крушение Су-30В регионе
21:14
При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человекаДругие страны
20:54
МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в СШАДругие страны
20:33
Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражейВ регионе
20:25