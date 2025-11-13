Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 21:14
    При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

    Российские войска атаковали Харьковскую область Украины, в результате чего погибли трое людей, которые наряду с другими жителями эвакуировались из зоны боевых действий.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.

    "Удар FPV-дроном пришелся на гражданских лиц, которые передвигались на мотоблоке между населенными пунктами Загрызово и Богуславка Харьковской области. Люди пытались эвакуироваться из района боевых действий, однако именно в этот момент российские силы намеренно атаковали дроном. В результате удара погибли трое мирных жителей", - указывается в сообщении

    Отмечается, что в зоне поражения не было каких-либо военных целей или инфраструктуры двойного назначения.

    российско-украинская война погибшие Харьковская область
    Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub

    Лента новостей