İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 21:21
    Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub

    Rusiyanın Ukraynanın Xarkov vilayətinə növbəti hücumu zamanı döyüş zonasından digər sakinlərlə birlikdə təxliyə olunmağa çalışan üç nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Desant-Hücum Qoşunlarının "Telegram" kanalında bildirilib.

    "Dron zərbəsi Xarkov vilayətinin Zaqrızovo və Boquslavka yaşayış məntəqələri arasında motoblokda hərəkət edən mülki şəxslərə dəyib. Nəticədə üç mülki şəxs həyatını itirib", – məlumatda qeyd olunur.

    Bildirilib ki, zərbə endirilən ərazidə hərbi hədəflər və ya ikiqat təyinatlı infrastruktur olmayıb.

    Xarkov Dron Ukrayna Rusiya
    При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

    Son xəbərlər

    21:28

    Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    21:25

    Prokurorlar hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşlarına cəza istəyiblər

    Hadisə
    21:22
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:21

    Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:15
    Foto

    ACF prezidenti İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçirib

    Fərdi
    21:13

    BVF: Şatdaun ABŞ-nin iqtisadi artımına mənfi təsir edib

    Digər ölkələr
    21:12
    Foto

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:09

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan uzaqlaşdırılmasına münasibət bildirib

    Futbol
    21:05

    ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti