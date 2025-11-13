Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub
13 noyabr, 2025
- 21:21
Rusiyanın Ukraynanın Xarkov vilayətinə növbəti hücumu zamanı döyüş zonasından digər sakinlərlə birlikdə təxliyə olunmağa çalışan üç nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Desant-Hücum Qoşunlarının "Telegram" kanalında bildirilib.
"Dron zərbəsi Xarkov vilayətinin Zaqrızovo və Boquslavka yaşayış məntəqələri arasında motoblokda hərəkət edən mülki şəxslərə dəyib. Nəticədə üç mülki şəxs həyatını itirib", – məlumatda qeyd olunur.
Bildirilib ki, zərbə endirilən ərazidə hərbi hədəflər və ya ikiqat təyinatlı infrastruktur olmayıb.
