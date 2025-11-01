При атаке ВС РФ на Днепропетровск погибли и пострадали несколько человек

Российские войска вечером в субботу атаковали Днепропетровскую область Украины.

Как передает Report, об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко в телеграм-канале.

"Вечером (ВС РФ - ред.) атаковали Самаровский район. Возник пожар, разрушен магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются", - написал он.

По словам Гайваненко, в течение дня РФ наносила удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. А именно - райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады.

"К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно", - написал он.

Также в результате атак повреждены 2 частных дома и 2 автомобиля, загорелось заброшенное здание.

По его словам, также по Петропавловской громаде и Шахтерскому Синельниковского района российская армия ударила беспилотниками. Повреждена инфраструктура.