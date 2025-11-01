Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    При атаке ВС РФ на Днепропетровск погибли и пострадали несколько человек

    • 01 ноября, 2025
    • 22:26
    При атаке ВС РФ на Днепропетровск погибли и пострадали несколько человек

    Российские войска вечером в субботу атаковали Днепропетровскую область Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко в телеграм-канале.

    "Вечером (ВС РФ - ред.) атаковали Самаровский район. Возник пожар, разрушен магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются", - написал он.

    По словам Гайваненко, в течение дня РФ наносила удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. А именно - райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады.

    "К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно", - написал он.

    Также в результате атак повреждены 2 частных дома и 2 автомобиля, загорелось заброшенное здание.

    По его словам, также по Петропавловской громаде и Шахтерскому Синельниковского района российская армия ударила беспилотниками. Повреждена инфраструктура.

