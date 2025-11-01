İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Rusiya ordusu yenidən Ukraynaya hücumu edib, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 23:15
    Rusiya ordusu yenidən Ukraynaya hücumu edib, ölənlər və yaralılar var

    Rusiya qoşunları şənbə günü axşam saatlarında Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə hava hücumu edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinin rəhbəri Vladislav Qayvanenko özünün telegram kanalında məlumat verib.

    "Bu gün axşam saatlarında (Rusiya Silahlı Qüvvələri - red.) Samarovski rayonuna hücum edib. Yanğın baş verib, mağaza dağılıb. İlkin məlumatlara görə, ölən və yaralananlar var. Təfərrüatlar dəqiqləşdirilir", - o yazıb.

    Onun sözlərinə görə, gün ərzində Rusiya Nikopol vilayətində, xüsusilə rayon mərkəzi, Marhanets, Pokrovsk, Mirovsk və Çervonohrixorovska icmalarına FPV pilotsuz uçuş aparatları və artilleriya ilə zərbələr endirib:

    "Təəssüf ki, ölüm hadisəsi var. Qadından başqa 73 yaşlı kişi də yaralanıb. O, ambulator müalicə alacaq. Hücumlar nəticəsində iki fərdi ev və iki avtomobil də zərər görüb, tərk edilmiş bina alovlanıb".

    Rusiya Ukrayna PUA
    При атаке ВС РФ на Днепропетровск погибли и пострадали несколько человек

    Son xəbərlər

    23:23

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: 1937-ci il repressiyaları və irəvanlı ziyalıların faciəsi

    Daxili siyasət
    23:15

    Rusiya ordusu yenidən Ukraynaya hücumu edib, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    22:50

    Tramp Ağ Evdə Əhməd Əl Şaraa ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:32
    Foto

    "Art Weekend" çərçivəsində "Nəfəs – söz və səsin vəhdəti" adlı növbəti layihənin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:27

    Litva hava qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə könüllü strukturlar cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    22:11

    Tramp Ali Məhkəmənin iclasında iştirak edən ilk ABŞ lideri ola bilər

    Digər ölkələr
    21:48

    Trampın nümayəndəsi: Türkiyə ilə İsrail arasında müharibə olmayacaq

    Region
    21:47

    Maka Boçorişvili: "Avronest" gürcü xalqına istiqamət göstərə bilməz

    Region
    21:41

    ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri: Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə qədər əməkdaşlıq görəcəksiniz

    Region
    Bütün Xəbər Lenti