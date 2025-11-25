Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    При атаке на кортеж губернатора в Йемене погибли семь человек

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 05:19
    При атаке на кортеж губернатора в Йемене погибли семь человек

    В результате атаки боевиков на кортеж губернатора провинции Таиз на юго-западе Йемена погибли пять человек, двое нападавших были нейтрализованы.

    Как передает Report, об этом Associated Press сообщает со ссылкой на местные власти.

    Согласно информации, целью нападения был глава региона Набиль Шамсан. Инцидент произошел в соседней провинции Лахдж на юге страны. При атаке погибли пятеро сотрудников службы безопасности, при этом также были нейтрализованы двое нападавших, также есть пострадавшие.

    Пока неясно, кто стоит за атакой, ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

    Силы безопасности и военные работают над установлением и привлечением к ответственности виновных в нападении.

