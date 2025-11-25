İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Yəməndə qubernatorun kortejinə hücum nəticəsində 7 nəfər ölüb

    • 25 noyabr, 2025
    • 05:50
    Yəməndə qubernatorun kortejinə hücum nəticəsində 7 nəfər ölüb

    Yəmənin cənub-qərbində Taiz əyalətinin qubernatorunun avtomobil karvanına silahlıların hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olub.

    Bu barədə "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hücumun hədəfi vilayətin qubernatoru Nabil Şamsan olub. Hadisə ölkənin cənubundakı qonşu Lahc əyalətində baş verib.

    Hücum zamanı 5 təhlükəsizlik əməkdaşı həlak olub, iki silahlı zərərsizləşdirilib.

    Hücumun arxasında kimin olduğu bəlli deyil və heç bir qruplaşma məsuliyyəti üzərinə götürməyib.

    Təhlükəsizlik qüvvələri və hərbçilər hücuma görə məsuliyyət daşıyanların müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində təxirəsalınmaz istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirirlər.

