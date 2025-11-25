Yəməndə qubernatorun kortejinə hücum nəticəsində 7 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 05:50
Yəmənin cənub-qərbində Taiz əyalətinin qubernatorunun avtomobil karvanına silahlıların hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olub.
Bu barədə "Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hücumun hədəfi vilayətin qubernatoru Nabil Şamsan olub. Hadisə ölkənin cənubundakı qonşu Lahc əyalətində baş verib.
Hücum zamanı 5 təhlükəsizlik əməkdaşı həlak olub, iki silahlı zərərsizləşdirilib.
Hücumun arxasında kimin olduğu bəlli deyil və heç bir qruplaşma məsuliyyəti üzərinə götürməyib.
Təhlükəsizlik qüvvələri və hərbçilər hücuma görə məsuliyyət daşıyanların müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində təxirəsalınmaz istintaq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirirlər.
