    Seneqal millisinin qapıçısı Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 14:31
    Seneqal millisinin qapıçısı Eduard Mendi Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Əhli" klubu ilə müqavilə müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pro Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    33 yaşlı qolkiperlə yeni müqavilənin müddəti 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, E.Mendi 2021-ci ildə "Çelsi"nin (İngiltərə) heyətində UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub. Həmçinin yığmasının tərkibində Afrika Millətlər Kubokunu da qazanıb. O, FIFA tərəfindən 2021-ci ilin ən yaxşı qapıçısı seçilib.

