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    При атаках в Лондоне могли погибнуть семь человек

    В нападении принимали участие пять человек© Reuters

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В результате атаки террористов в Лондоне могли погибнуть семь человек и двадцать пострадали.

    Как передает Report, об этом пишет британская газета The Sun.

    Сообщается, что в нападении принимали участие пять человек. По словам очевидцев, двое из них были убиты вооруженными полицейскими, еще трое разыскиваются.

    Также отмечается, что группа террористов пыталась войти в один из пабов в центре Лондона, но сотрудники заведения закрыли перед ними двери.

    Ранее сообщалось, что полиция объявила терактами инциденты на мосту и на рынке в Лондоне.

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