При атаках Ирана на ОАЭ четверо погибли, 112 пострадали

На сегодняшний день в результате иранских атак на территорию ОАЭ погибли четыре человека, 112 пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Эмиратов в соцсети Х.

"В результате иранских атак погибли 4 человека, среди которых граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, а 112 человек получили ранения средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, системы ПВО страны сегодня засекли 17 баллистических ракет, из которых 16 были уничтожены, а 1 ракета упала в море, а также 117 БПЛА, из которых 113 были перехвачены, а 4 БПЛА упали на территории страны.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что оно сохраняет полную готовность к противодействию любым угрозам, и будет решительно реагировать на любые попытки подорвать безопасность и суверенитет страны.