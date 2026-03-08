При атаках Ирана на ОАЭ четверо погибли, 112 пострадали

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 08 марта, 2026
    • 15:03
    На сегодняшний день в результате иранских атак на территорию ОАЭ погибли четыре человека, 112 пострадали.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Эмиратов в соцсети Х.

    "В результате иранских атак погибли 4 человека, среди которых граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, а 112 человек получили ранения средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, системы ПВО страны сегодня засекли 17 баллистических ракет, из которых 16 были уничтожены, а 1 ракета упала в море, а также 117 БПЛА, из которых 113 были перехвачены, а 4 БПЛА упали на территории страны.

    Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что оно сохраняет полную готовность к противодействию любым угрозам, и будет решительно реагировать на любые попытки подорвать безопасность и суверенитет страны.

