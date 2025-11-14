Президенты Франции и Украины проведут переговоры в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 17 ноября.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила канцелярия Макрона.

Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг российско-украинского конфликта.