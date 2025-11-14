İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Fransa və Ukrayna prezidentləri Parisdə danışıqlar aparacaqlar

    Fransa və Ukrayna prezidentləri Parisdə danışıqlar aparacaqlar

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron noyabrın 17-də Parisdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcək.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Makronun dəftərxanası məlumat yayıb.

    Liderlər ikitərəfli əməkdaşlığı və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.

    Президенты Франции и Украины проведут переговоры в Париже

