Fransa və Ukrayna prezidentləri Parisdə danışıqlar aparacaqlar
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 14:19
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron noyabrın 17-də Parisdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcək.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Makronun dəftərxanası məlumat yayıb.
Liderlər ikitərəfli əməkdaşlığı və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
