    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:12
    Antalyada bələdiyyədə korrupsiya əməliyyatı keçirilib, 10 şübhəli saxlanılıb

    Türkiyənin Antalya şəhərində, Döşəməaltı Rayon Bələdiyyəsində korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində əməliyyat keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əməliyyat çərçivəsində dövlətə maddi ziyan vurmaqda şübhəli bilinən 10 nəfər saxlanılıb.

    Qeyd edək ki, Döşəməaltı Rayon Bələdiyyəsi hazırda Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) idarəçiliyi altındadır.

