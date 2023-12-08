Президенту США может быть объявлен импичмент в этом месяце

Опубликован текст резолюции, призывающей к продолжению расследования в отношении президента США Джо Байдена с целью привлечения его к ответственности.

Опубликован текст резолюции, призывающей к продолжению расследования в отношении президента США Джо Байдена с целью привлечения его к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующий документ распространили члены Палаты представителей от Республиканской партии.

Резолюцию представила конгрессмен от Северной Дакоты Келли Армстронг. Он поручает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, доходам и расходам, а также судебной системе продолжить разъяснение процесса импичмента.

Основная цель резолюции – выяснить, имеются ли достаточные основания для предъявления обвинения и осуществления конституционного права импичмента.

Законодатели планируют обсудить резолюцию 12 декабря, а голосование может состояться на следующий день. Белый дом активно готовится к возможному импичменту Джо Байдену, создав команду из двадцати юристов.

Лидер США и его союзники собираются бороться против расследования и называют его политическим преследованием без фактов. Конгресс США обвиняет Байдена и его родственников в получении незаконных средств из Китая и Румынии.